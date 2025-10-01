Monica Niculescu a ajuns în sferturile probei de dublu la Samsun

Jucătoarea română de tenis Monica Niculescu și rusoaica Vitalia Diatcenko s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Samsun (Turcia).

Următoarele adversare alcătuiesc a treia pereche favorită a competiției

Competiția este dotată cu premii totale de 115.000 de dolari, iar cele două au învins cuplul Ekaterina Ovcearenko (Rusia)/Emily Webley-Smith (Marea Britanie), cu 7-6 (7/1), 6-2.

Niculescu și partenera sa au obținut victoria după o oră și 14 minute de joc, revenind în primul set de la 1-3.

Niculescu și Diatcenko și-au asigurat un cec de 1.175 de dolari și 27 de puncte WTA la dublu.

În sferturi, perechea româno-rusă va înfrunta cuplul sloven Dalila Jakupovic/Nika Radisic, cap de serie numărul trei.