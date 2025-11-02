Monica Niculescu a pierdut finala de dublu la Chennai Open

duminică, 02 noiembrie 2025
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România, Australia; cs 1), a fost învinsă în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.

Niculescu şi Hunter au fost învinse de echipa Aldila Sutjiadi/Janice Tjen (Indonezia), cap de serie 2, scor 7-5, 6-4. Meciul a durat o oră şi 21 de minute.

Câştigătoarele turneului sunt recompensate cu 13.200 de dolari şi 250 de puncte. Monica Niculescu şi Storm Hunter au obţinut 7.430 dolari şi 163 de puncte.

