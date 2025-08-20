Monica Niculescu, eliminată în primul tur al probei de dublu la Monterrey (WTA)

Perechea româno-georgiană Monica Niculescu/Oksana Kalașnikova a fost învinsă de cuplul Anna Bondar/Katarzyna Piter, cu 7-6 (8/6), 7-5, marți, în prima rundă a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 500 de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari.

Niculescu și partenera ei s-au înclinat după aproape două ore de joc (1 h 48 min).

Perechea româno-georgiană a ratat două mingi de set la 5-3 și apoi alte două în tiebreak-ul actului inaugural, la 6-4, după care au pierdut patru puncte consecutiv și setul. În setul al doilea diferența a fost făcută de un break în ultimul ghem.

Monica Niculescu și Oksana Kalașnikova vor împărți un cec de 6.000 de dolari.

La simplu, rusoaica Anastasia Pavliucenkova, dublă campioană la Monterrey (2013, 2017), a fost învinsă de croata Antonia Ruzic, în primul tur, cu 7-6 (7/4), 6-1.

Cehoaica Linda Noskova, campioana en titre, a trecut de neozeelandeza Lulu Sun, după un meci foarte strâns, care a durat o oră și 42 de minute. Noskova a câștigat cu 7-6 (7/2), 7-6 (9/7), reușind 13 ași, față de 21 ai adversarei.