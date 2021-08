Moruțan, mai scump pentru Galatasaray decât anunțase Becali! Cât vor plăti turcii în final

Suma declarată de patronul FCSB-ului a fost de 5,7 milioane de euro, numai că, potrivit reputatului jurnalist italian, Nicolo Schira, aceasta ar fi de fapt una de 6,5 milioane de euro, cu tot cu bonusurile incluse, care sunt foarte ușor de îndeplinit.

Moruțan va seman un contract valabil pe cinci sezoane și odată ce va ajunge în Turcia, va face vizita medicală și va își va pune semnătura pe înțelegerea cu gruparea de pe Cim Bom. De asemenea, FCSB ar urma să păstreze și un procent de 20% din viitorul transfer al jucătorului român de la Galatasaray.

”Olimpiu Moruțan va zbura la Istanbul în următoarele ore, apoi va face vizita medicală pentru Galatasaray și va semna contractul până în 2026. Gala va plăti plăti 6,5M € (bonus inclus) către FCSB, care va avea 20% din viitoarea vânzare. Confirmat!”, a scris jurnalistul care a anunțat înainte și mutarea lui Cicâldău la Galatasaray.

✅🔜✈️ Olimpiu #Morutan will fly to Istanbul in the next hours then he will have medicals for #Galatasaray and he will sign the contract until 2026 with Gala, which pay €6,5M (bonus included) to #FCSB, which will have the 20% on the future sale. Confirmed! #transfers https://t.co/YanV9ZBUb0

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 24, 2021