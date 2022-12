Moș Crăciun a fost generos cu Liverpoool! Vedeta Olandei la CM din Qatar va semna un contract pe 6 ani

Vicecampioana Europei și a Angliei, Liverpool, a dat o primă lovitură pe piața transferurilor, chiar în a doua zi de Crăciun.

Clubul din orașul Beatles-ilor a ajuns la o înțelegere cu gruparea olandeză PSV Eindhoven pentru transferul atacantului Cody Gakpo. Acesta a fost golgeterul naționalei Olandei la CM din Qatar, cu trei goluri.

Mai mult, chiar, Gakpo a devenit primul olandez care a înscris în trei meciuri consecutive la un Campionat Mondial, dupăp 2010. Înaintea lui au mai făcut acest lucru Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) și Wesley Sneijder.

PSV a confirmat transferul. „Nu vom face niciun anunț despre suma de transfer a lui Cody Gakpo, dar este una record pentru PSV”, a declarat directorul clubului, Marcel Brands.

Reputatul jurnalist Fabrizio Romano a scris că Liverpool va plăti aproximativ 42 de milioane de euro, plus alte 15 sub formă de bonusuri.

🚨 OFFICIAL: Liverpool have signed Cody Gakpo from PSV Eindhoven, the deal has been signed tonight between clubs. #LFC

Gakpo will sign long-term deal later this week as contract is fully agreed too.

Liverpool will pay £37m plus add-ons, up to £50m potential package. pic.twitter.com/JFSKL6zQKH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022