Motivele pentru care Pancu a fost interzis în stafful lui Edi Iordănescu: „Două săbii în aceeași teacă nu se potrivesc”

Imediat după ce Edi Iordănescu a fost instalat în postul de selecționer, tot mai multe zvonuri îl dădea ca secund al acestuia pe Daniel Pancu.

Până la urmă tehnicianul de 43 de ani s-a orientat spre Ionel Gane, cel care a fost și ajutorul lui Cosmin Contra, în mandatul lui „Guriță” pe banca primei reprezentative. Legenda Rapidului a dezvăluit că a purtat o discuție cu Iordănescu Jr în care i s-a comunicat că o colaborare între cele două părți este aproape imposibilă.

„În pauza meciului Voluntari – Sepsi, am vorbit cu Edi problema postului de antrenor secund și vreau să consemnați acolo că îl apreciez și îl voi aprecia toata viața pe Edi pentru corectitudinea lui. Omul mi-a spus în față că eu nu pot lucra cu el pentru că nu mă vede pe mine să îi fiu lui secund.

Nici nu am știut că o să fie o listă, iar Edi va alege. Mi-a spus că nu mă vede el pe mine să mă pună la birou si sa stau cu un laptop în față și să fac tot felul de lucruri legate de birou, strângere de date etc, etc”, a declarat Daniel Pancu, pentru Pro Sport.

Fostul mare mijlocaș al giuleștenilor este liber de contract după ce s-a despărțit în urmă cu un an de Poli Iași.

„Propunerea pentru mine nici nu venise de la Edi, ci de la FRF. Eu nu am știut acest lucru. Nu am știut că Edi nici nu mă vrea. El este un tip foarte corect, iar două săbii în aceeași teacă nu se potrivesc. Și are dreptate. Eu sunt și un temperament mai vulcanic. Pentru faptul că mi-a zis aceste lucruri în față Edi Iordănescu are tot respectul meu. Îi urez multă baftă lui și staff-ului său la noul drum”, a mai precizat Pancu.