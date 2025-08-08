Motivul incredibil pentru care Leroy Carter era să rateze prima selecție la naționala All Blacks: câinele i-a mâncat paşaportul

Selectat pentru prima dată în reprezentativa All Blacks pentru Rugby Championship, neozeelandezul Leroy Carter a fost la un pas de a rata zborul din cauza câinelui său, relatează Le Figaro.

Sportivul a anunţat într-o conferinţă de presă că a fost pe punctul de a rata zborul cu naţionala deoarece câinele i-a mâncat paşaportul.

„Am scos paşaportul pentru a face o fotografie pe care să o trimit responsabilului şi l-am lăsat pe noptieră”, a explicat Carter.

„Partenera mea a plecat la sala de sport şi a lăsat câinele singur acasă. Acesta s-a plimbat pe hol, a sărit pe pat şi mi-a ronţăit paşaportul şi protezele dentare”.

Leroy Carter a jucat de 116 ori pentru echipa de rugby în şapte a Noii Zeelande şi se află la prima selecţie pentru All Blacks, echipa de rugby în XV.