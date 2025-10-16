Motivul incredibil pentru care un ciclist a fost descalificat din Turul Olandei

Olandezul Jan-Willem van Schip (Parkhotel Valkenburg) a fost exclus, miercuri, din NIBC Tour of Holland. Motivul: o tijă de şa considerată neconformă de Uniunea Internaţională de Ciclism (UCI).

Echipa lui consideră decizia „de neînţeles” şi a depus recurs

Cazul a izbucnit în marja primei etape a Turului Olandei. Potrivit WielerFlits, decizia nu a fost luată de juriul cursei, ci de conducerea UCI, de la sediul său din Aigle, Elveţia. „Comisarii prezenţi la cursă nu au dorit să-l descalifice pe Jan-Willem, dar au fost „depăşiţi” de Elveţia”, a explicat Paul Tabak, managerul Parkhotel Valkenburg.

UCI reproşează ciclistului că utilizează o tijă de şa inversată, în timp ce modelul omologat pentru bicicleta sa Tavelo este drept. O diferenţă tehnică care, potrivit federaţiei, încalcă regulamentul.

Pentru Tabak, excluderea nu are niciun temei. „Tot echipamentul – roţi, cadru, ghidon, tijă de şa – este înregistrat la UCI. Jan-Willem concurează cu această configuraţie de ani de zile, fără să fi avut vreodată probleme. Avem documentele care dovedesc acest lucru. Dacă UCI consideră că nu este autorizat, să arate unde scrie acest lucru. ”

Nu este prima dată când olandezul se confruntă cu reglementările. În 2024, el fusese deja retras din clasamentul Heistse Pijl, după ce a folosit un ghidon neomologat – o chestiune care rămâne nerezolvată până în prezent.

Echipa are timp până joi, la ora 13:15, ora de start a contratimpului de la Etten-Leur, pentru a anula sancţiunea. „Vom încerca să ne susţinem argumentele, dar mă tem că asta nu va schimba nimic”, recunoaşte Tabak. „Am încercat să-l contactez pe responsabilul UCI din Aigle, dar fără succes.”