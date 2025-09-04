Motivul pentru care Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar pentru meciurile cu Chile și Bolivia

„Neymar, la fel ca ceilalţi, trebuie să fie într-o formă fizică bună pentru a ajuta echipa naţională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a afirmat selecţionerul Ancelotti.

„Comentariile lui Neymar sunt normale. Cred că este adevărul. Este o decizie tehnică bazată pe numeroşi factori: ceea ce face jucătorul, ceea ce a făcut în trecut, dar şi problemele cu care s-a confruntat. Când vorbesc despre criterii fizice, este ceva pe care întreg staful tehnic îl consideră foarte important. Am spus deja că nimeni nu poate pune la îndoială calităţile tehnice ale lui Neymar. Ceea ce evaluăm zi de zi, meci după meci, este condiţia lui fizică, şi nu doar a lui, ci a tuturor jucătorilor prezenţi aici şi a tuturor celor pe care îi urmărim. Adevărul este că această echipă a Braziliei este foarte competitivă, cu adevărat foarte competitivă, chiar prea competitivă. Estimăm că echipa naţională a Braziliei are aproximativ 70 de jucători care ar putea participa la Cupa Mondială”, a afirmar antrenorul italian. .

Deja calificată pentru Cupa Mondială din 2026, Brazilia va înfrunta Chile în ultimele două etape ale preliminariilor sud-americane, pe 4 septembrie, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, înainte de a se deplasa cinci zile mai târziu în Bolivia, la 4.150 de metri altitudine. Ultima dată când Neymar a purtat tricoul verde şi galben a fost în octombrie 2023, când s-a accidentat grav la genunchi într-un meci împotriva Uruguayului, la Montevideo.

Neymar fusese convocat de predecesorul lui Ancelotti, Dorival Junior, pentru meciurile din luna martie (victorie cu 2-1 împotriva Columbiei şi înfrângere cu 4-1 împotriva Argentinei), dar a fost nevoit să renunţe din cauza unei accidentări la coapsă. În iunie, el şi-a prelungit până la sfârşitul anului contractul cu Santos, clubul la care a debutat şi la care s-a întors la sfârşitul lunii ianuarie.

Victimă a accidentărilor în primele luni, Neymar a disputat opt din ultimele nouă meciuri ale lui Santos, lipsind doar la cel de weekendul trecut împotriva lui Bahia din cauza suspendării.