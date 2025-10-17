Motivul pentru care etapa a 3-a a Turului Olandei a fost anulată

A treia etapă a Turului Olandei a fost anulată vineri la cererea cicliștilor, care au refuzat să continue cursa din cauza unei mașini care circula pe traseu, au indicat organizatorii, citați de AFP.

Organizatorii au respectat decizia cicliștilor și a echipelor

Inițial neutralizată după aproximativ 30 km, cursa a fost în cele din urmă anulată la cererea cicliștilor din motive de siguranță, când o mașină ”a decis să ignore semnalele de oprire ale escortei moto după ce a fost oprită de două ori”, au anunțat organizatorii într-un comunicat.

”Cicliștii au indicat că doresc să se oprească din motive de siguranță. Organizația respectă decizia cicliștilor și a echipelor”, au adăugat organizatorii Turului Olandei, o cursă care a revenit în calendar anul acesta.

Câștigătorul contratimpului de joi, britanicul Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), se menține lider în clasamentul general al cursei, care în principiu se va încheia duminică.

În februarie, mai multe echipe au decis să abandoneze cursa Etoile de Besseges din Franța, invocând tot motive de siguranță, după ce mai multe mașini au intrat pe traseu.