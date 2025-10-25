Motivul pentru care Fermin Aldeguer a fost penalizat 8 secunde la cursa de sprint din Malaezia

Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), clasat pe locul al treilea în cursa de sprint a Marelui Premiu al Malaeziei la MotoGP, desfășurată sâmbătă, a fost penalizat din cauza presiunii neconforme a pneurilor motocicletei sale, fiind retrogradat pe poziția a șaptea.

Aldeguer, care a primit o penalizare de opt secunde din partea comisarilor cursei, rămâne însă în posesia titlului de ‘debutant al anului’, deoarece japonezul Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) nu îl mai poate ajunge în clasament.

Cursa de sprint de la Sepang a fost câștigată de italianul Francesco Bagnaia (Ducati), urmat de spaniolul Alex Marquez (Ducati-Gresini) și de compatriotul acestuia Pedro Acosta (KTM), care a urcat pe podium în urma sancționării lui Fermin Aldeguer.