Motivul pentru care fostul fotbalist englez Paul Scholes a renunțat la postul de comentator TV

Fostul fotbalist englez Paul Scholes, legenda lui Manchester United, a anunțat că și-a prezentat demisia din rolul de comentator TV pentru a avea grijă de fiul său cu autism.

Scholes a primit diagnosticul când fiul lui avea 2 ani și jumătate

Scholes are un fiu în vârstă de 20 de ani cu tulburare din spectrul autist, o afecțiune pe care a ținut-o secretă timp de mai mulți ani în timpul carierei sale de jucător.

‘Tot ce fac acum se învârte în jurul fiului meu. Uneori lucrez în televiziune, dar totul depinde de el. Sezonul trecut comentam meciurile lui Manchester United din Europa League, joi seara, dar în seara aceea a trebuit să am grijă de el și a devenit foarte nervos’, a recunoscut Scholes în podcastul ‘Stick to Football’.

În timpul interviului, Scholes a explicat faptul că a primit diagnosticul fiului său când acesta avea doi ani și jumătate și că nu auzise niciodată de tulburarea din spectrul autist până atunci.

‘Prima dată când am jucat după ce am aflat, împotriva lui Derby County în deplasare, nu am vrut să fiu acolo. Antrenorul (Alex Ferguson) m-a scos din primul unsprezece pentru meciul următor și nu am spus nimic nimănui. Mi-a luat câteva săptămâni să-i spun și a fost destul de dificil. Nu voiam compasiune atunci și nici acum. Chiar și acum nu cred că îl va ajuta pe Aiden’, a spus Scholes.

‘Cea mai mare grijă a mea acum, când îmbătrânesc, este să mă gândesc la ce se va întâmpla când nu voi mai fi aici. La asta mă gândesc tot timpul’, a recunoscut Scholes.