Motivul pentru care Gigi Becali a venit pe Arena Națională la FCSB – Aberdeen: „Acum, ce o fi, o fi”

Gigi Becali a sosit la Arena Națională pentru a urmări returul dintre FCSB și Aberdeen, din returul play-off-ului UEFA Europa League.

Patronul campioanei României a dezvăluit că a câștigat procesul la TAS cu cei de la Al-Gharafa urmând să încaseze o sumă importantă din transferul lui Coman.

Gigi Becali, victorios în procesul cu cei de la Al-Gharafa

Gigi Becali a reacționat după ce a câștigat la TAS procesul cu cei de la Al-Gharafa pentru banii de pe urma transferului lui Florinel Coman. Patronul campioanei României și-a făcut apariția pe Arena Națională, la returul contra scoțienilor de la Aberdeen.

Înaintea fluierului de start, latifundiarul din Pipera a vorbit și despre meciul care poate califica FCSB în faza principală a UEFA Europa League.

Acesta a transmis că Darius Olaru este pariul său pentru acest joc și că așteaptă un gol de la căpitanul echipei antrenate de Elias Charalambous.

„Dacă nu simțeam, nu veneam, nu? Dar am câștigat procesul la TAS, 6.400.000 de euro. Acum, ce o fi, o fi. Dacă nu sunt 20.000.000 de euro, asta e.

Nu știu cine dă gol, normal e să dea Olaru, că nu a dat de atât de mult timp. Fac istorie, nu? Istoria pe care o vor ei este făcută deja”, a declarat Gigi Becali, la intrarea pe Arena Națională.