Motivul pentru care Hakim Abdallah a părăsit Dinamo: ”A simțit frustrare. Trebuia să îl forțăm mai mult”

Hakim Abdallah s-a despărţit de Dinamo Bucureşti în această vară şi a semnat cu UTA.

Preşedintele grupării din Ștefan cel Mare, Andrei Nicolescu, a declarat că fotbalistul din Madagascar și-ar fi dorit să aibă mai multe discuții personale cu antrenorul Zeljko Kopic pentru a căpăta mai multă încredere în forțele proprii.

„Abdallah este un băiat cu un caracter deosebit, dar are nevoie de o relaţie personală cu antrenorul şi are nevoie să i se reconfirme încrederea, de discuţii personale… să nu zic profunde, dar frecvente. Cumva, cred că noi am pierdut entuziasmul lui prin faptul că structura lui Kopic este profesionistă şi l-a tratat profesionist, un pic mai rece, iar Abdallah poate că aici a simţit frustrare.

Am avut discuţii personale cu el pe tema asta, s-a simţit în colimator, apoi că nu mai e luat în seamă. Jucătorii au viziuni personale şi cred că acolo, la UTA, a primit mai multă încredere în discuţii unul la unul cu antrenorul şi cred că se vede în entuziasmul lui de pe teren.

Cred că şi noi trebuia să-l forţăm mai mult ca vârf împins, mai mult timp, ca să vedem ce scoatem din poziţia aia. La noi a jucat mai mult în zone laterale.

Evident şi regret că ne-a dat gol”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Hakim Abdallah nouă goluri şi şase pase decisive în tricoul lui Dinamo.