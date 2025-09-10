Motivul pentru care întâlnirea Canada – Israel din Cupa Davis se va disputa fără spectatori

Întâlnirea dintre echipele de tenis ale Canadei și Israelului, din Cupa Davis, se va desfășura fără spectatori, la finalul săptămânii, din cauza preocupărilor legate de securitate, a anunțat, marți, federația canadiană de tenis, citată de DPA.

Sportivii și echipele din Israel se confruntă cu proteste împotriva războiului din Fâșia Gaza

Echipele Canadei și Israelului urmează să joace pe 12 și 13 septembrie, la Halifax, în estul Canadei.

Tennis Canada a anunțat că, în consultare cu Federația Internațională de Tenis (ITF), s-a luat decizia ca meciurile să se joace fără suporteri, ”având în vedere preocupările legate de siguranță”.

”Asigurarea siguranței tuturor celor implicați, incluzând sportivii, suporterii, stafful, voluntarii și minorii, precum copiii de mingi, rămâne principala noastră preocupare”, a precizat federația într-un comunicat.

Președintele Tennis Canada, Gavin Ziv, a menționat că disputarea meciurilor fără spectatori a fost o ”decizie dificilă” de luat.

”Am fost forțați să concluzionăm că meciurile fără spectatori sunt singura variantă de a asigura securitatea tuturor celor implicați și să menținem evenimentul în sine. Deși rezultatul este foarte dezamăgitor, permite întâlnirii să aibă loc la Halifax și le permite jucătorilor să continue să evolueze la cel mai înalt nivel internațional”, se mai arată în comunicat.

Sportivii israelieni și echipele Israelului se confruntă cu proteste împotriva războiului dus de Israel în Fâșia Gaza.

Luni, echipa de fotbal a Israelului a jucat în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, la Debrecen (Ungaria), contra Italiei, într-o atmosferă ostilă.

Primarul orașului Udine a cerut ca meciul revanșă de luna viitoare, pe care localitatea friulană îl va găzdui, să fie amânat din cauza problemelor de securitate, iar Uniunea antrenorilor italieni a cerut ca Israelul să fie suspendat din competițiile internaționale.

Au existat și proteste împotriva echipei Israel-Premier Tech, în Turul ciclist al Spaniei, care au perturbat cursa de mai multe ori.