Motivul pentru care Louis Munteanu nu a fost în lot la ultimele două meciuri

Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, a fost absent din lotul echipei la ultimele două partide din Superliga, iar clubul a oferit explicații oficiale privind situația jucătorului. Accidentat ușor la coapsă în meciul cu Petrolul, Munteanu a fost protejat pentru a evita o recidivă care ar fi putut să-l țină departe de teren luni bune.

Președintele CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a confirmat că fotbalistul a suferit o leziune musculară și că decizia de a nu-l forța a fost luată în acord cu staff-ul medical.

„Louis Munteanu a avut o mică accidentare. Puteam să-l băgăm să joace, el își dorește foarte mult. Dar, discutând cu staff-ul medical, am zis că mai bine nu riscăm decât să îl reaccidentăm și să stea câteva luni.

Dacă se reaccidenta în acea zonă, era o problemă foarte mare. A avut o leziune și după o altă leziune în același loc, la gambă. E un jucător foarte valoros și avem mare nevoie de el în toate meciurile.

Are nevoie și naționala de el, deci trebuie să fim atenți. Eu sunt convins că la meciul cu Dinamo va fi apt, poate și mâine (n.r. – 28 octombrie), așa puțin…”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit Fanatik.

În actualul sezon, Munteanu și-a adus aportul echipei cu două goluri și două pase decisive în 14 partide, având o cotă de piață estimată la 5 milioane de euro. CFR Cluj, în dificultate, ocupă locul 13 în clasament și traversează o perioadă complicată după demiterea antrenorului Andrea Mandorlini, Laurențiu Rus preluând temporar pregătirea echipei.