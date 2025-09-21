Motivul pentru care meciul Marseille – PSG a fost amânat pentru luni, când are loc ceremonia de decernare a Balonului de Aur

Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii.

Campioana s-a întors la Paris şi va reveni la Marsilia în ziua meciului

Partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur. Meciul va avea loc de la ora 21.00 a României.

„Iniţial programat pentru duminică, 21 septembrie, la ora 20:45 (locală), meciul nu poate avea loc la această dată ca urmare a deciziei de amânare din partea Prefecturii Bouches-du-Rhône, din cauza furtunilor anunţate în regiune”, a explicat PSG.

Din motive organizatorice, echipa Paris Saint-Germain s-a întors la Paris duminică după-amiază şi va reveni la Marsilia luni, ziua meciului.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00 a României. Nouă jucători de la PSG se află pe lista nominalizaţilor pentru râvnitul trofeu.