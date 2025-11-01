Motivul pentru care meciul U BT Cluj şi BAXI Manresa din BKT EuroCup din BT Arena se mută în sala de la Turda

Campioana U BT Cluj a anunţat că este obligată să joace meciul din BKT EuroCup, din 12 noiembrie, cu spaniolii de la BAXI Manresa, în Turda Arena.

Cele două orașe sunt despărțite de 30 de kilometri

Explicația este că sala din Cluj-Napoca va fi ocupată cu un concert al lui André Rieu. Clubul va asigura transportul abonaţilor, care însă sunt mai mulţi cu 1.000 decât capacitatea Turda Arena.

„Decizia a fost luată după ce am analizat toate variantele posibile pentru a menţine meciul la Cluj-Napoca. Din păcate, în 12 noiembrie, când este programat meciul, BTarena este ocupată cu un concert André Rieu.

Deşi nu este prima dată când ne confruntăm cu o suprapunere de evenimente, am încercat, ca de fiecare dată, să găsim o soluţie pentru ca meciul să rămână la Cluj.

Din păcate, de această dată nu a fost posibil, iar Sala Sporturilor „Horia Demian” nu îndeplineşte cerinţele tehnice impuse de EuroCup”, a transmis U BT Cluj.

Prin urmare, meciul se va juca la Turda Arena, la 30 de kilometri de Cluj-Napoca.

U BT Cluj mai precizează că a pregătit o serie de beneficii dedicate exclusiv abonaţilor.

„Transport organizat cu autocare – înscrierile se vor face în limita locurilor disponibile. Pentru abonaţii care rămân în Cluj, se va organiza o vizionare la Winners, cu prima bere din partea casei. Vor beneficia şi de 15% reducere în shop, folosind codul de pe cardul de abonament, iar oferta este valabilă pentru o singură achiziţie, în perioada 6 – 30 noiembrie”.

U BT Cluj are 3 victorii și două eșecuri în BKT EuroCup

Capacitatea Turda Arena este de 3.183 de locuri, faţă de 10.000 cea din BT Arena, astfel că, începând din 6 noiembrie, abonaţii se vor putea înscrie pe site timp de trei zile.

Dacă după perioada de prioritate pentru abonaţi vor rămâne locuri disponibile, din 9 noiembrie se va deschide vânzarea generală de bilete.

„Mulţumim tuturor suporterilor pentru încredere şi pentru că sunteţi mereu alături de echipă, oriunde joacă U-BT.

Mulţumim Primăriei Turda pentru sprijinul acordat şi pentru deschiderea de a găzdui meciul nostru în cele mai bune condiţii”, se mai arată în comunicatul U BT Cluj.

Până la meciul cu BAXI Manresa, campioana României va juca în BKT EuroCup tot pe teren propriu, cu Cedevita Ljubljana.

Până în prezent, U BT Cluj a obţinut următoarele rezultate în grupa A din cea de-a doua competiţie continentală: 90-98 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 cu Slask Wroclaw, 103-102 cu Umana Reyer Veneţia și 95-76 cu Towers Hamburg.