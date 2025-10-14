Motivul pentru care Mircea Lucescu nu a făcut toate schimbările în partida România – Austria: „Există riscul să se comporte diferit”

România a reușit o victorie de excepție în fața Austriei, scor 1-0, unicul marcator al întâlnirii fiind Virgil Ghiță, în minutul 90+5. Mircea Lucescu a efectuat doar două schimbări în acest duel.

În minutul 72, când Popescu a ieșit accidentat, și în 88, moment în care Bîrligea i-a lăsat locul pe teren lui Munteanu. În timpul partidei, selecționerul a purtat un dialog cu Decebal Rădulescu vizavi de lipsa modificărilor.

Mircea Lucescu, dialog cu Decebal Rădulescu în timpul România – Austria

Mircea Lucescu a dezvăluit că a purtat un dialog cu Decebal Rădulescu în timpul România – Austria. Ziaristul l-a întrebat de ce nu modifică niciun jucător, iar selecționerul a răspuns că nu are pe cine să schimbe, toți jucătorii evoluând excelent.

„Acum, după atâția ani, intuiesc și eu imediat ce urmează să fiu întrebat. Același lucru se întâmplă și la conferințele de presă, simt că unul vrea să pună o întrebare care nu are niciun rost, niciun sens în contextul în care se desfășoară conferința.

El îl anticipez imediat, știu ce vreau să spună și de asta spun ‘am explicat și e de ajuns’. Nu trebuie să răspund la toate întrebările.

Era Decebal Rădulescu la meci, pesemne că i s-a spus să stea lângă mine acolo, să audă ce spun și cum fac. El a văzut foarte bine fazele de joc și m-a întrebat pe finalul de meci, era aproape de mine. A zis – ‘Nea Mircea, nu schimbați?’, iar eu am răspuns – ‘Păi tu pe cine ai schimba acum?’”, a declarat Mircea Lucescu.

Comparație între calitățile lui Daniel Bîrligea și Louis Munteanu

În continuare, „Il Luce” a transmis că exista riscul, dacă ar fi efectuat schimbări, ca jucătorul care intră pe teren să nu aibă aceeași concentrare ca titularii.

Același lucru s-a întâmplat și la modificarea Bîrligea – Munteanu, fundașii austrieci având mai mult curaj în momentul în care atacantul de la FCSB a părăsit terenul.

„Ei jucau de o manieră atât de precisă, atât de organizată, erau atât de siguri pe ei, și fizic la fel. Dacă vedeam că cineva scade randamentul fizic, îl schimbam.

Dacă nu, nu poți să schimbi. Există riscul ca atunci când schimbi, cel care intră să iasă din concentrarea echipei și să se comporte diferit.

Este exemplul lui Bîrligea, care a jucat extraordinar. Totuși, am zis să îl schimb în final, să îi dau minute și lui Louis. El va fi un jucător foarte important pentru naționala României în viitor.

Louis nu a mai intrat pe traiectoriile lui Bîrligea și astfel că s-a simțit imediat, ne-au dominat, au ieșit cu fundașii.

Bîrligea i-a supus unei așa mari presiuni pe amândoi, încât ei nu au mai avut curajul să iasă. Cum a ieșit, nu am mai făcut același lucru cu Louis, că nu au aceeași calități.

Dacă dominam noi în final, Louis ar fi fost în gura porții și ar fi băgat-o în poartă. Ei sunt jucători cu calități diferite”, a adăugat selecționerul.