Motivul pentru care MM Stoica s-a luat de Edi Iordănescu: „A vrut să-i facă pe plac patronului!”

Managerul celor de la FCSB a fost pus la punct, din nou, de către Helmuth Duckadam, după ce oficialul roș-albaștrilor s-a plâns de jocul echipei, din perioada în care actualul selecționer se afla pe banca vicecampioanei!

MM Stoica a devenit ținta atacurilor după ultimele sale declarații, iar săgețile îndreptate în direcția lui Edi Iordănescu i-au adus acestuia tot mai multe critici. Duckadam a fost primul care s-a arătat deranjat de mărturisirile lui MM și crede că managerul general al FCSB-ului s-a luat de fostul antrenor doar pentru a-i face pe plac patronului Gigi Becali.

„Cu Edi nu am stat de vorbă față în față de pe vremea când era secundul lui Ilie Stan la Steaua. Nici măcar la telefon. Mi-a mai trimis unele mesaje la care am răspuns, dar nu suntem prieteni, chiar dacă mi-aș dori asta. Nu am insistat, sunt mai retras, iar el poate nu a avut curajul să mă abordeze.

Am ținut cu el pentru că îmi place să cred că țin cu dreptatea. Mi-a plăcut că are personalitate. De asa ceva este nevoie la naționala și la FCSB. Poate la FCSB a greșit și el. Poate din prea multă personalitate nu a încercat să comunice cu Gigi cum era nevoie. Aici a greșit. Mai departe, despărțirea a fost civilizată. Nu s-a cramponat la o grămadă de bani. Pe care chiar i-ar fi meritat. A dat dovadă de demnitate.

Acum, nu vreau război, dar spun de domnul Mihai Stoica… Nu am fost prieteni și nu vom fi vreodată. L-am apreciat pentru că știe mult fotbal, este enciclopedie, dar nu a fost fair-play față de Edi. Să spui așa ceva după ce ai lucrat cu el și când Edi era in tratative cu FRF, e urît.

Se putea abține, dar a vrut să-i facă pe plac patronului. Așa se întâmplă acolo. Am fost și eu acolo 10 ani știu cum este. Mie însă, în 10 ani Gigi Becali nu mi-a spus vreodată ce să vorbesc la televizor, în condițiile în care acest om m-a ajutat enorm în viață.

Nu l-am atacat vreodată, dar nici nu mă voi abține să spun ce cred eu. Am, alături de familie, o viață liniștită și datorită domnului Becali. Înțeleg de ce face MM asta, dar mă deranjează totuși aroganțele pe care le are la adresa altora. El nu este singurul om de pe aici și nu cred că este ok ca el să creadă că are mereu dreptate. Ne mai pricepem și alții la fotbal”, a declarat Duckadam, la Radio Gold FM.