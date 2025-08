Motivul pentru care Postecoglou a fost dat afară, deși a câștigat Europa League: „Este de neconceput ca Tottenham să se afle în această poziție”

Președintele lui Tottenham, Daniel Levy, a dezvăluit motivul din spatele deciziei consiliului de administrație de a-l înlătura pe Ange Postecoglou.

„Am pierdut 22 de meciuri în Premier League”, amintește Levy

Tottenham se pregătește pentru un nou sezon cu Thomas Frank la cârmă, însă amintirile câștigării Europa League și a demiterii ulterioare a lui Ange Postecoglou din conducerea tehnică a echipei sunt încă proaspete.

Antrenorul de origine greacă a condus echipa către un trofeu pentru prima dată după 17 ani. Cu toate acestea, performanța slabă a londonezilor în campionat, locul 17, s-a dovedit în cele din urmă a fi un factor catalizator pentru despărțire.

„În cele din urmă, decizia a fost a mea, dar este întotdeauna un proces colectiv. Avem un consiliu de administrație, dar sub consiliu există o echipă de personal tehnic, iar ei ne sfătuiesc.

A trebuit să-i explicăm decizia de a ne despărți de Angelos. Tocmai ne dăduse un trofeu – unul european – extrem de important și va face parte pentru totdeauna din istoria noastră.

Totuși, nu puteam ignora că am terminat pe locul 17 în campionat, am pierdut 22 de meciuri în Premier League și este de neconceput ca Tottenham să se afle în această poziție. Așa că a trebuit să lăsăm emoțiile deoparte și să prezentăm câteva date pentru a explica de ce am luat decizia.

Indiferent de nivel, nimănui nu-i place să-i spună cuiva «îți pierzi locul de muncă», dar asta e natura fotbalului. Suntem aici să câștigăm și da, am câștigat un trofeu european – și a fost fantastic – dar trebuie să câștigăm pe toate fronturile, iar Premier League spune totul”, a precizat Levy.