Motivul pentru care Rapid l-a ales pe Leo Bolgado: ”Va lipsi”

Rapid l-a împrumutat pe Leo Bolgado de la CFR Cluj, timp de un sezon, cu opțiune de cumpărare.

Transferul lui Alin Fică a picat în ultimele ore ale ferestrei de mercato.

Victor Angelescu, președintele clubului giuleștean, a declarat că accidentările suferite de către Dens Ciobotariu și Cristian Ignat au determinat conducerea să mai aducă un fundaș central pe ultima sută de metri.

”Ciobotariu s-a accidentat, va lipsi câteva săptămâni, Ignat nu va juca până în februarie, ianuarie.

Pașcanu revine după accidentare. Îl avem pe Kramer, mai e Bădescu.

Riscam să rămânem în doi fundași centrali. Va lipsi câteva săptămâni Ciubotariu…”, a spus Victor Angelescu, la Fotbal Club.e