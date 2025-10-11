Motivul uluitor invocat de un jucător de tenis după ce a fost depistat pozitiv. Ce decizie a luat ITIA, după ce a suspendat-o 4 ani pe Simona Halep

Articol de Ionuț Nichita - Publicat sâmbătă, 11 octombrie 2025, ora 11:38,
Simona Halep (Foto: Lucian Nuță)
În luna noiembrie a anului trecut, Goncalo Oliveira, care reprezintă Venezuela, nu a trecut un test antidoping efectuat la turneul challenger de la Manzanillo (Mexic). Ambele probe, A și B, conțineau metamfetamină.

Jucătorul de tenis a dat vina pe un sărut pentru dopaj

Suspendat provizoriu în luna ianuarie, jucătorul născut în Portugalia a negat vehement că s-ar fi dopat cu intenție. Conform ESPN, el a explicat în fața unui tribunal independent că un sărut i-a cauzat testul antidoping pozitiv.

Motivul invocat de sportivul în vârstă de 30 de ani nu a convins judecătorii de la tribunalul independent, iar aceștia au decis că Goncalo Oliveira, locul 460 ATP, nu poate dovedi că prezența drogului a fost neintenționată.

În urma acestei hotărâri, Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a decis suspendarea jucătorului pe o perioadă de 4 ani. Lui Oliveira i se va scădea din pedeapsă timpul trecut de la pronunțarea suspendării provizorii, ceea ce înseamnă că se va putea întoarce pe terenul de tenis la 16 ianuarie 2029.

