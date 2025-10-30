Moto3: Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident în Malaysia, nu mai este în stare critică

Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident duminică în timpul Marelui Premiu al Malaysiei în Moto3, nu se mai află în stare critică, a anunţat familia sa.

„Potrivit medicilor, starea lui Noah este acum stabilă şi nu mai este critică”, se arată într-un comunicat publicat miercuri seara târziu. „El va continua să fie monitorizat îndeaproape în secţia de terapie intensivă.”

În timpul turului de încălzire al cursei Moto3 care a avut loc duminică la Sepang, în vestul Malaysiei, noul campion mondial spaniol José Antonio Rueda, în vârstă de 19 ani, l-a lovit violent pe Dettwiler, în vârstă de 20 de ani, care încetinise pe pistă.

Dettwiler disputa anul acesta al doilea sezon complet în Moto3.

Conştienţi, cei doi piloţi au fost transportaţi cu elicopterul la spital. Rueda suferă în special de mai multe contuzii.

Starea lui „continuă să se îmbunătăţească”, a declarat echipa sa, Red Bull KTM Ajo, pe X.

El trebuie să se întoarcă în Spania joi „pentru a fi operat la mâna dreaptă la Barcelona în zilele următoare”, potrivit aceleiaşi surse.