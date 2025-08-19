Mourinho a fost întrebat dacă îl va transfera pe Neymar: ”Va fi un obiectiv major!”

Neymar joacă în acest moment la Santos, în Brazilia.

Recent, presa din Brazilia a scris că spectaculosul jucător de atac ar putea ajunge la Fenerbahce.

Jose Mourinho susține că mutarea nu a fost niciodată aproape să se concretizeze.

Antrenorul crede că Neymar a câștigat destul din fotbal și că în acest moment a ajuns la nivelul la care nu îl mai interesează salariul pe care îl încasează.

”Nu a fost nimic. Nu cred că îi pasă oricum. El poate să-și aleagă viitorul și locul în care se simte cel mai fericit. A câștigat deja cea mai importantă competiție din Europa, a câștigat financiar în Arabia Saudită. Nici nu merită să te gândești la zerouri. Acum s-a întors în Brazilia, la echipa lui de suflet.

Cu siguranță este mai interesat de anul care se încheie cu Campionatul Mondială (2026), care este incredibil de important pentru el, care a avut atât de multe frustrări cu echipa Braziliei. Cred că acesta va fi un obiectiv major”, a spus antrenorul portughez al turcilor, potrivit GOAL.