Mourinho, înaintea duelului cu Chelsea: „Am făcut istorie pe Stamford Bridge”

Jose Mourinho se întoarce marți pe Stamford Bridge, stadionul unde și-a construit renumele, pentru a conduce pe Benfica Lisabona în duelul cu fosta sa echipă, Chelsea, în Liga Campionilor.

Tehnicianul portughez a rememorat într-un interviu pentru UEFA succesul avut la Londra: ”Este un stadion unde am cucerit trei titluri în Premier League. Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din istoria lui Chelsea. Dar asta e fotbalul: ei vor să câștige, eu vreau să câștig”.

Sosirea lui Mourinho la Chelsea în 2004 a fost însoțită de celebra declarație în care s-a autointitulat „The Special One”. Sub comanda sa, londonezii au câștigat două titluri consecutive de campioni ai Angliei, în 2005 și 2006.