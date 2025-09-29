Mourinho, înaintea duelului cu Chelsea: „Am făcut istorie pe Stamford Bridge”

Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 29 septembrie 2025, ora 19:17,
Jose Mourinho
Jose Mourinho

Jose Mourinho se întoarce marți pe Stamford Bridge, stadionul unde și-a construit renumele, pentru a conduce pe Benfica Lisabona în duelul cu fosta sa echipă, Chelsea, în Liga Campionilor.

Tehnicianul portughez a rememorat într-un interviu pentru UEFA succesul avut la Londra: ”Este un stadion unde am cucerit trei titluri în Premier League. Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din istoria lui Chelsea. Dar asta e fotbalul: ei vor să câștige, eu vreau să câștig”.

Sosirea lui Mourinho la Chelsea în 2004 a fost însoțită de celebra declarație în care s-a autointitulat „The Special One”. Sub comanda sa, londonezii au câștigat două titluri consecutive de campioni ai Angliei, în 2005 și 2006.

stamford bridgemourinhochelsea
Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport