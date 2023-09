Murray vrea să participe la Jocurile Olimpice de la Paris după dezamăgirea de la Tokyo

Andy Murray a declarat că speră să participe la a cincea şi probabil ultima sa ediţie a Jocurilor Olimpice, anul viitor, la Paris, după ce dublul medaliat cu aur s-a retras de la JO Tokyo la simplu din cauza unei accidentări, informează Reuters.

Scoţianul în vârstă de 36 de ani a cucerit prima sa medalie de aur la JO de la Londra în 2012 şi a mai câştigat încă una la Rio 2016, dar a renunţat la competiţia de simplu de la Tokyo, în urmă cu doi ani, din cauza unei întinderi la coapsă. Murray a concurat totuşi la dublu, alături de Joe Salisbury, iar cei doi au ajuns în sferturile de finală.

„Mi-ar plăcea să joc la încă o ediţie a Jocurilor Olimpice. Am avut experienţe emoţionante de-a lungul carierei mele la Jocurile Olimpice. Am fost încântat de fiecare dintre ele. Mi-ar plăcea să am oportunitatea de a juca anul viitor la Paris. Ar fi a cincea mea Olimpiadă şi, cel mai probabil, ultima”, a declarat Murray.

Murray, triplu campion de Grand Slam şi fost număr unu mondial, a luptat pentru a urca în clasamentul mondial după ce a suferit o operaţie la şold în 2019 şi se află în prezent pe locul 41 ATP.

Săptămâna trecută, el a ajutat echipa Marii Britanii să ajungă în sferturile de finală ale Cupei Davis, fază în care va întâlni Serbia în noiembrie.