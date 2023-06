Mustață a dat cărțile pe față! Ce a făcut după meciul Farul-FCSB (3-2): „Nu mă feresc, am vorbit cu Pintilii!”

FCSB a pierdut campionatul după ce a cedat pe terenul celor de la Farul Constanța (2-3). Bucureștenii au condus la pauză, pentru ca în a doua repriză să fie întorși.

Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB-ului, a vorbit despre ce s-a întâmplat după meciul de la Ovidiu. Iată ce a spus.

„Nu mă feresc, am vorbit cu Pintilii!”

„Noi toți am rămas blocați. Să conduci cu 2-0 și să iei bătaie, să pierzi campionatul… Eu am fost după la bază și am discutat cu cine trebuie. Nu mă feresc, am vorbit cu Pintilii. L-am întrebat ce s-a întâmplat la pauză. Bun, a schimbat ăsta (n.r. Gigi Becali) doi jucători, dar ceilalți care au intrat? Ce s-a întâmplat? Până la urmă ești fotbalist.

(n.r. dacă a plâns) Păi, cum să nu? Păi dacă eu stau afară cu suporterii, când afară cu ei, avem 2-0 și la 2-3 n-am mai rezistat… Am zis că nu se poate așa ceva. A doua zi, a treia zi, am fost imediat la bază să văd ce s-a întâmplat. Toți jucătorii erau morți, morți”, a declarat Mustață, pentru „Tare de Tot”.