Mutare interesantă reușită de Chindia Târgoviște! Jucătorul crescut de Barcelona a ajuns în Liga 2
Articol de Mihai Popescu - Publicat luni, 18 august 2025, ora 20:26,
Chindia a reușit o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor.
Echipa din Liga 2 a adus un fundaș crescut în acdemia Barcelonei.
”Pol Munoz e al Chindiei!
Fundașul dreapta în vârstă de 21 de ani a semnat un contract pentru două sezoane cu echipa noastră.
Pol este format în La Masia, academia stelară a Barcelonei. A mai trecut în carieră pe la cluburile Lleida și Lecce.
Îi urăm bun-venit la Târgoviște!
Hai, Chindia! Hai, Târgoviștea!”, a fost anunțul celor de la Chindia Târgoviște.