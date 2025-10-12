Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat pe arabi: ”Ești un antrenor genial”

Emiratele Arabe Unite a reușit o ”remontada” fantastică în meciul cu Oman, scor 2-1, și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea Cupa Mondială de anul viitor, iar Cosmin Olăroiu este considerat un adevărat geniu.

Arabii, impresionați de mutările făcute de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1

Prima repriză a partidei din Grupa A a turului 4 de calificare din zona Asiei pentru turneul final a fost controlată de formația din Oman, pregătită de portughezul Carlos Queiroz, care a deschis scorul după un autogol și a reușit să mențină fără probleme avantajul până la pauză.

Nevoit să facă o schimbare încă din prima repriză, după accidentarea vedetei Yahya Al Ghassani, Cosmin Olăroiu a reacționat la pauză și a făcut nu mai puțin de trei înlocuiri care au schimbat soarta întâlnirii. Pentru asta, jurnaliștii arabi s-au înclinat în fața antrenorului român.

”Cosmin, ești un antrenor genial, formidabil și o legendă. Nimeni altcineva nu ar face trei schimbări și l-ar scoate pe starul echipei (n.r. – Fabio Lima) după prima repriză”, a scris UAE Sport News.

”În startul reprizei secunde, Olăroiu a făcut trei schimbări, introducându-i pe Harib Abdalla, Caio Canedo și Yahya Nader, ceea ce a schimbat imediat ritmul jocului”, a notat și publicația .