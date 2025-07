Mutu a explicat gestul lui Mirel Rădoi

Craiova a pierdut surprinzător în Bosnia, pe terenul celor de la FK Sarajev.

Partida a contat pentru turul doi preliminar din Conference League.

După meci, Rădoi a oferit mai multe declarații, făcând mai multe referințe la conducerea echipei.

Adrian Mutu a încercat să explice declarațiile antrenorului.

”Nu aș vrea să critic și să vorbesc despre declarațiile unui antrenor. Mirel știe cel mai bine ceea ce se întâmplă acolo în interiorul echipei, știe cel mai bine cum trebuie să gestioneze relația cu patronul lui, cu Mihai Rotaru. Nu ar fi corect să critic și să spun de ce, pentru că nu am toate datele problemei.

El le are, e un băiat inteligent, iar dacă face aceste declarații știe de ce le face. De afară pare o relație foarte solidă între Mihai Rotaru și Mirel Rădoi, nu știu ce se întâmplă. Nu vreau să vorbesc despre asta, ei își gestionează bine relația și știu mai bine ce au de făcut acolo”, a spus Mutu.

”Pe Craiova știam cam ce îi așteaptă. Acum 2 ani am fost și am jucat primul tur cu Zelejnicar în Bosnia, eram la Neftci atunci, iar pe începutul jocului am revăzut parcă meciul meu. Și nouă ne-au dat două goluri repede și a fost o atmosferă incredibilă. Suporteri zgomotoși, ceva fantastic.

Încep în forță, așa cum au făcut și aseară, împinși de public, orice alunecare, orice șut și la 3 metri de poartă zici că a fost cea mai mare ocazie de gol. Acest fapt le dă aripi lor și bineînțeles că joacă cu o ambiție extraordinară, tipică bosniacilor.

Cred că Craiova putea să și egaleze pe final, la fel cum am făcut noi atunci când am egalat în minutul 90+4. Crețu dacă era puțin mai atent putea să înscrie și să facă 2-2. Nu știu dacă era meritat, pentru că Universitatea a avut un portar într-o zi fantastică, a scos multe mingi, dar acesta este fotbalul, nu trebuie să fie meritat. Ratările fac parte dintr-un meci și dacă tu ratezi și celălalt înscrie atunci n-ai de ce să te plângi.

Am văzut o echipă puternică Sarajevo, mai ales în faza ofensivă, cu jucători buni care pot inventa și cu execuție. Ce am remarcat la ambele echipe este că au lacune pe faza defensivă. La un moment dat Craiova era în cărți, risca să ia și golul 3, și golul 4, dar spre final și ei erau în corzi și riscau să fie egalați. Sunt echipe care în fază defensivă au niște lacune”, a spus Mutu, la Fanatik.