Mutu, după meciul cu UTA Arad: ”Per ansamblu este un punct meritat. Rămâne regretul unor meciuri în care puteam mai mult!”

Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a fost mulţumit de punctul scos de echipa sa duminică, la Arad.

”Eu cred că per ansamblu este un punct meritat. Am atacat mai mult, am avut situaţii mai multe decât adversarul de azi, chiar dacă s-a jucat pe un teren impracticabil. Dacă vrem să evoluăm trebuie să fie un gazon care să permită spectacolul, şi ambele echipe au suferit, pentru că au jucat în mocirlă.

Rămâne regretul unor meciuri în care puteam scoate mai multe puncte, dar la asta lucrăm, pentru a aborda ultimele nouă meciuri cu forţă şi încredere, pentru că e păcat să lăsăm puncte pe stradă. Mutarea lui Cristi Săpunaru în atac a fost doar să aducem un om în plus acolo, pe un teren pe care nu puteai să pasezi”, a declarat Adrian Mutu.