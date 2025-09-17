Mutu nu s-a putut abține după ce Liviu Ciobotariu a fost demis de la Petrolul Ploiești: „E aceeași mâncare de pește!”

Petrolul Ploiești trece printr-o nouă criză pe banca tehnică, după demiterea lui Liviu Ciobotariu, echipa având doar o victorie în nouă etape din SuperLiga și rezultate dezamăgitoare care au atras nemulțumirea suporterilor.

Adrian Mutu, fost antrenor al Petrolului, demis la începutul anului, nu a ezitat să critice conducerea clubului după ultimele evoluții. El acuză că la club sunt probleme structurale și că vina nu aparține exclusiv antrenorilor, amintind că nici jucătorii și nici Ciobotariu nu ar trebui să fie considerați principalii responsabili pentru rezultatele modeste.

„La Petrolul e aceeași mâncare de pește și au trecut trei antrenori pe acolo. Acum e Ciobotariu. Eroul lor e Topal, care a avut aceleași rezultate ca mine. Despre ce vorbim?

(n.r. de când ai plecat, s-au dus mai jos). Corect, se văd lucrurile astea. Dacă e unul prea profesionist, așa cum spuneau ei de mine, nu e bine. Dacă e unul băiat bun, așa cum spun ei de Ciobotariu, nu e bine.

Eu nu dau vina pe jucători, vina totală nu e a lor și nici a lui Ciobotariu.

E un cumul ce se întâmplă la Petrolul Ploiești”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.