Mutu s-a întâlnit cu liderii galeriei Rapidului: „Este alegerea noastră dacă mergem sau nu la stadion”

Liviu Ungurean, lider al galeriei Rapidului, a spus că a avut o discuție cu antrenorul Adrian Mutu, după ce la meciul cu CSU Craiova, pierdut cu 1-3, ultrașii i-au cerut demisia.

„Mutu este antrenorul echipei, conducerea îl susţine, noi mergem să susţinem Rapidul. Să fie sănătoşi, este business-ul lor, nu vreau să intru în detalii. Este alegerea dumnealor să îl susţină în continuare. Nu ne vom război cu nimeni. Este alegerea noastră dacă mergem sau nu la stadion.

Dacă ei nu produc fotbal în continuare şi continuă rezultatele proaste, vom sta acasă lângă familiile noastre. Asta este viaţa. Decât să merg la circ, mai bine iau copii cu mine şi îi duc să vadă animalele la circ.

Mai mult ca sigur că, dacă noi am susţine în continuare presiunea, s-ar muta tot eşecul din acest an pe galerie. Am pus presiune, am speriat băieţii. Nu vreau să mergem la antrenament, nu mai punem presiune pe jucători.

Îi lăsăm să îşi facă treaba, pentru ei este o meserie, pentru noi este o pasiune. Am avut o discuţie cu Adrian în care i-am spus că la Rapid rezultatele ţin antrenorul. Noi i-am strigat demisia marelui Nicolae Manea, Dumnezeu să-l odihnească, lui Şumudică, lui Mihai Iosif, care a promovat Rapidul”, a declarat Ungurean, potrivit Fanatik.