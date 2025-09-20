N-a menajat-o pe FCSB, nici Becali n-a scăpat netaxat: „Armata se conduce de pe front, nu din palat!”

Marius Croitoru (44 de ani), antrenor în două rânduri la FC Botoșani, a comentat succesul fostei sale echipe în fața campioanei en-titre, FCSB, scor 3-1. Intervenția a avut loc la emisiunea GSP Live Special.

„Meritat succesul. Dacă stăm să ne gândim la joc, cine vede scorul și n-a văzut meciul… dar FCSB a avut ocazii să se distanțeze. Aici se vede jocul de echipă.

Să-l lași pe junior (n.r. Mihai Toma) în fața lui Mailat e o crimă tactică! Nu arată ca o echipă FCSB în momentul ăsta, nici defensiv și nici ofensiv.

Când ai ocazii și dai la poartă din unghi în loc să pasezi, deciziile tactice… să bagi mijlocaș de bandă să-l expui cu un jucător cu experiență în Liga 1. Nu arată ca o echipă!

Întotdeauna armata se conduce de pe front, nu din palat. Armatele se conduc de pe câmpul de bătălie. E normal ca atunci când ești implicat direct să faci mișcările în timp real. Din punct de vedere tactic, clar, este mâna antrenorului.

Botoșani trebuie să intre în play-off și după se poate întâmpla orice. Mai sunt etape de parcurs. Problema mare este a FCSB-ului. Dacă ne uităm în primele etape, spuneam «lasă, că revin», nu e niciun fel de problemă.

Problema clasamentului este bine reflectată în jocul lor. E un semn mare de întrebare pe care trebuie să și-l pună.

Cred că o pierdere mare Musi, nu ar fi trebuit dat, pentru că nivelul juniorilor pe care FCSB îi poate activa în acest moment nu este peste Musi.

Dinamo a făcut o super afacere, cel puțin pentru momentul acesta. Vrei, nu vrei, te raportezi la regulă, trebuie să joci cu under. Toți antrenorii sunt condiționați de această regulă. De-aia ești nevoit să joci cu Toma fundaș dreapta sau cu Cercel, care avea 4 meciuri în Liga 1 înainte să ajungă la FCSB.

Eu cred că nu mai sunt șanse la titlu pentru FCSB. Sunt momente când speri la mai bine, când ai evoluții bune. Se întâmplă să nu ai rezultate câteva meciuri, dar să ai evoluții care să-ți dea speranțe.

Au avut anumite ocazii, puteau să marcheze mai mult. Au individualități foarte bune, dar mi-e greu să cred că FCSB mai are puterea de a reveni, asta văd în momentul acesta. Nu cred că mai are șanse reale la campionat.

La play-off mai sunt șanse, dar e greu. Dacă Universitatea Craiova și Rapid vor câștiga etapa asta, va fi foarte dificil la campionat”, a declarat Marius Croitoru, la emisiunea GSP Live Special.