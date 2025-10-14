Nadia Comăneci a pus piatra de temelie a sălii din Otopeni care îi va purta numele

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci a fost prezentă la startul construcției sălii de gimnastică, cară care îi va purta numele, un proiect derulat de Fundația Țiriac.

Inaugurarea sălii este planificată pentru iulie 2026

”Nadia Comăneci a fost prezentă la ceremonia de începere a lucrărilor pentru Sala de Gimnastică ‘Nadia Comăneci’, proiect realizat de Fundația Țiriac la Otopeni.

Legenda gimnasticii mondiale a luat parte la începutul lucrărilor de construcție a unui nou loc dedicat copiilor care vor să descopere frumusețea și disciplina acestui sport. Povestea continuă, de la primul ’10 perfect’ din gimnastică la generațiile de mâine.

În vara anului 1976, lumea întreagă a privit uluită cum o tânără de doar 14 ani din Onești atingea perfecțiunea. Nadia Comăneci scria istorie la Montreal, obținând primul ’10’ din istoria gimnasticii olimpice, un moment care avea să inspire generații întregi, o lecție despre muncă, vis și depășirea limitelor.

La aproape o jumătate de secol de la acea clipă care a schimbat pentru totdeauna percepția asupra perfecțiunii, povestea Nadiei se rescrie, de această dată, în Otopeni. În semn de recunoștință pentru moștenirea sa unică, Fundația Țiriac construiește Sala de Gimnastică ‘Nadia Comăneci’, un loc dedicat copiilor care vor să descopere frumusețea și disciplina acestui sport.

Nadia însăși a fost prezentă la momentul de start al lucrărilor, într-un gest simbolic ce leagă trecutul glorios al gimnasticii românești de viitorul său promițător’, se arată într-un comunicat de presă remis, marți, AGEPRES.

Inaugurarea noii săli de gimnastică este planificată pentru luna iulie 2026, chiar la împlinirea celor 50 de ani de la prima notă de 10 acordată în acest sport.

Tot la Otopeni se află în finalizare bazinul de înot olimpic

Sala de gimnastică din Otopeni este concepută la standarde internaționale, fiind destinată cursurilor de inițiere și antrenamentelor pentru copii de până în 12 ani.

Cu o suprafață totală desfășurată de 2.837 mp, din care 1.850 mp alocați sălii de sport, spațiul oferă o zonă de antrenament care permite pregătirea simultană a până la 75 de sportivi, vestiare moderne, dotate cu toate facilitățile necesare, covor cu înălțime liberă pentru gimnastică ritmică și covor de competiție pentru gimnastică artistică, ambele conforme pentru acreditare sportivă internațională, echipamente destinate gimnasticii feminine și masculine, adaptate cerințelor de performanță pentru ambele discipline, și un spațiu cu aproximativ 50-60 de locuri, destinat părinților și însoțitorilor copiilor, pentru vizionarea antrenamentelor.

Construcția acestei săli, care va purta numele marii campioane, reprezintă o nouă etapă dintr-un amplu proiect al Fundației Țiriac, dedicat dezvoltării bazelor și facilităților sportive pentru copii.

Pe lângă Sala ‘Nadia Comăneci’, tot la Otopeni se află deja în finalizare bazinul de înot olimpic, iar în apropiere funcționează Patinoarul Allianz-Țiriac Arena. De asemenea, sunt planificate și alte investiții care vor completa infrastructura sportivă a zonei.