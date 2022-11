Nae Constantin, reacție fabuloasă! Tehnicianul Petrolului a plecat de la interviu când a auzit de Tamaș: „Vă doresc o seară plăcută!”

Petrolul a remizat în Cupa României contra celor de la Unirea Slobozia (0-0). Nae Constantin, antrenorul grupării prahovene, a oferit o primă reacție la finalul partidei.

Se pare că tehnicianului nu i-a picat tocmai bine subiectul „Tamaș”, fostul jucător al „Lupilor” care a făcut o plângere penală împotriva lui Nae Constantin. Iată cum a reacționat antrenorul.

„Vă doresc o seară plăcută!”

„Un meci pe care ne-am dorit să îl câștigăm, dar nu am reușit. Am avut ocazii, situații, dar nu am reușit să înscriem. E păcat că nu suntem concentrați pe ce avem de făcut și cred că odată cu rezultatul ăsta, șansele să mergem mai departe s-au terminat pentru noi.

Nu am cum să fiu fericit. Am jucat pe terenul nostru, cu un adversar de Liga 2, dar mă așteptam la mai mult de la noi să fiu sincer și mă așteptam să înscriem.

Avem un lot mare, meciuri destul de dese, era o oportunitate pentru unii jucători să joace mai mult. Ultimul trofeu câștigat de Petrolul este o Cupă și ne-am dorit să mergem mai departe.

(n.red. ’Cum ați primit vestea că Tamaș a făcut plângere penală împotriva dumneavoastră?) Dacă vreți să mai discutăm de fotbal, discutăm, dacă nu, eu mă retrag, vă spun ’la revedere’. (n.red. Veți încerca să vă împăcați cu el?) Mai aveți altă întrebare? (n.red. Reporter: Da, tot despre Gabi Tamaș). Vă doresc o seară plăcută”, a fost reacția lui Nae Constantin, după partida cu Slobozia.