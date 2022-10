Nae Constantin, revoltat după victoria dramatică a CFR-ului: „Am muncit mult! Nu știu dacă meritau!” – Ce a spus antrenorul prahovenilor!

Petrolul Ploiești a bifat cea de-a 3-a înfrângere consecutivă. Prahovenii au pierdut în deplasarea de la Mediaș (0-1 contra CFR Cluj).

Nae Constantin, tehnicianul „Lupilor”, a oferit o primă reacție după meci. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat. Iată cum a comentat eșecul.

„Nu aș fi fost supărat dacă ne băteau clar, cu 3-0, era mai bine!”

„Mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Este a doua oară într-o perioadă scurtă când o pățim. Mă așteptam ca cine greșește primul să piardă acest meci și noi am făcut-o. Am muncit mult, dar atât am putut și acum o luăm de la capăt. Nu mă ajută că i-am blocat aproape perfect, la final contează rezultatul. Nu știu dacă meritau sau nu, dar nici nu contează. Au dat gol și fotbalul este pe goluri.

Noi trebuie să mergem mai departe și să nu mai greșim. În fotbal așa se câștigă, pe greșeli, iar noi nu am reușit să nu greșim. Sper să învățăm din asta, trebuie să muncim mai mult să evităm astfel de eroir în viitor. Mai ales că este a doua oară când facem acest lucru. Nu aș fi fost supărat dacă ne băteau clar, cu 3-0, era mai bine”, a declarat Nae Constantin, după meci.

În urma acestui rezultat, CFR se află pe locul 4, cu 21 de puncte, în timp ce Petrolul rămâne pe locul 6, cu 17 puncte.