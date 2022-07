Nae Constantin s-a supărat pe jucătorii lui după egalul cu Sepsi: ”Probabil e boala fotbalului românesc!”

Petrolul Ploiești a remizat duminică, scor 1-1, cu Sepsi, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 a Superligii. Tamaș a reușit să marcheze pentru echipa nou promovată în Liga 1.

Fundașul experimentat a fost bandajat la mână dreaptă, după ce a dat cu pumnul într-un panou LED, după ce a reușit să marcheze. La finalul meciului, Nae Constatin, antrenorul celor de la Petrolul, a fost dezamăgit de prestația elevilor săi.

”Probabil e boala fotbalului românesc!”

”Am câştigat un punct, meciul a fost echilibrat, am condus cu 1-0 şi am ceva regrete că n-am reuşit să ţinem până la final de acest scor. Nu cred că am fi meritat victoria, pentru că Sepsi e o echipă foarte bună şi a avut ocazii.

Cred că ne-am speriat puţin că am fi putut câştiga, după ce am marcat. Probabil e boala fotbalului românesc în momentul în care conducem să trecem să ne apărăm, eu niciodată nu cer aşa ceva”, a spus antrenorul Petrolului, Nae Constantin.