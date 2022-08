Nae Constantin se amuza de situația complicată de la Petrolul Ploiești! Ce a spus despre Tamaș

Echipa Petrolul Ploieşti a învins Chindia Târgovişte cu 3-2 (2-0), în Etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Petrolul a marcat golul victoriei în minutul 82 prin Irobiso, introdus în minutul 68

Meciul s-a desfășurat la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”, cel pe care Petrolul joacă partidele de pe teren propriu, dar Chindia a avut statutul de gazdă. Petrolul a avut 2-0 la pauză, prin „dubla” lui Lucian Dumitriu (8, 22), dar situaţia s-a schimbat după eliminarea lui Mirko Ivanovski (69), pentru al doilea cartonaş galben.

Chindia, care îşi dispută meciurile de acasă la Ploieşti, a egalat graţie reușitelor lui Daniel Popa (75) şi Cosmin Atanase (80). Acesta din urmă a marcat primul său gol în Superligă cu un şut de la circa 20 de metri.

Ploieştenii au înscris rapid golul al treilea (82), prin atacantul nigerian Christian Irobiso, care a câştigat un duel fizic în careul gazdelor cu Atanase. Irobiso, intrat în minutul 68, a marcat primul său gol în tricoul Petrolului.

Petrolul a bifat a treia sa victorie consecutivă în deplasare şi e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri, și a urcat provizoriu pe locul 3.

La rândul ei, Chindia a rămas fără victorie şi a pierdut ultimele sale patru partide, dar are un meci mai puţin. Echipa din Târgoviște „închide” clasamentul, cu 2 puncte.

La finalul meciului, antrenorul celor de la Petrolul a vorbit despre problemele financiare de la club.

”Suntem învățați, e bine că s-a terminat bine și am reușit să câștigăm. A venit eliminarea la 2-0, am picat un pic, dar mă bucur că am reușit să înscriem și să câștigăm. Am avut șansă, suntem o echipă norocoasă. Aș putea să-l înțeleg (n.r.- pe Tamaș), cred că e vorba despre problemele financiare. Eu sper să se rezolve și să rămână.

La noi s-au onorat promisiunile, așteptăm să primim săptămâna asta ce ni s-a promis. O să facem ce a făcut el, o să-l sun. Sunt aici, eu îmi fac treaba pe teren, rămâne ca și restul să-și facă treaba. Dacă am fi cu banii la zi, poate n-am mai câștiga (n.r.- râde).

A fost un meci cu goluri multe, până acum se spunea că omorâm fotbalul, sunt bucuros că am câștigat. Nu mi-e teamă că am putea pierde fotbaliști, ci vestiarul. Asta e cea mai mare problemă. Jucătorii nemulțumiți ar destrăma vestiarul”, a declarat Nae Constantin.