Nae Constatin, dur după înfrângerea cu CS Mioveni: ”Noi nu batem ultima clasată și vreți să vorbim de play-off!”

Echipa CS Mioveni, ultima clasată în Superligă, a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Petrolul Ploieşti, scor 1-0, în etapa a 22-a din Superligă. A fost prima victorie a echipei CS Mioveni după patru luni şi jumătate.

La finalul meciului, Nae Constatin a oferit mai multe declarații.

”S-a adeverit a nu știu câta oară că atunci când joci cu inima, cu sufletul, poți să treci de multe bariere. Și asta a fost în seara asta. Noi ne-am crezut învingători încă dinaintea meciului și o mare vină o port și eu pentru că nu am reușit să-i motivez suficient de bine.

Ne mai intâlnisem cu situația asta și în tur. Atunci am reușit să câștigăm un punct. În seara asta am făcut o primă repriză foarte slabă. Nu am reușit să revenim. Per total, este o victorie meritată a Mioveniului.

Sunt surprins de jocul nostru. Nimic din ce am pregătit nu s-a văzut în joc. Mă surprinde neplăcut. Ne punem semne de întrebare. Trebuie să facem o analiză corectă. Mâine e o zi liberă, iar de luni la muncă, pentru că greul abia începe.

(n.r. – despre absențele din prima parte a sezonului) Am crezut că nu contează, la ce am văzut în meciurile de pregătire. Se pare că ne lipsesc acești jucători.

Este greu de vorbit de întărit lotul în momentul ăsta. Îngrijorat sunt, asta e clar. Țicu, dacă mă întrebați pe mine, aș fi preferat să rămână. Dar nu depinde doar de mine. Toată lumea știe care este situația clubului. Gicu a încercat multe, la fel ca ceilalți din repriza a doua, dar nu ne-a ieșit mai nimic. Am riscat pentru că nu mai aveam ce face, doar că ne-a lipsit golul.

(n.r. – despre faza la care) Atâta timp cât sunt arbitri la VAR, nu are rost să mai comentăm. Sunt doi arbitri la VAR, unul la centru. Dacă nu s-a dat, înseamnă că nu a fost.

N-aș vrea să vorbesc despre play-off. Atâta timp cât noi nu reușim să batem ultima clasată, noi vorbim de play-off? Să adunăm puncte cât mai multe, să ne îndeplinim obiectivul.

Nu pot să spun că sunt afectat, sunt un pic surprins. Au fost altfel în meciurile de pregătire. Probabil miza, presiunea, debutul în Liga 1. E o presiune și pentru ei”, a declarat Nicolae Constantin, la finalul meciului cu CS Mioveni.