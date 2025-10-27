Napoli primește o lovitură grea după victoria cu Inter: Kevin de Bruyne este OUT

Napoli suferă o pierdere importantă după meciul de Serie A în care a învins Inter cu scorul de 3-1. Kevin de Bruyne, mijlocașul belgian transferat în vară, s-a accidentat grav în timpul duelului și va lipsi de pe gazon pentru o perioadă minimă de două luni.

Starul în vârstă de 34 de ani a deschis scorul printr-un penalty, dar a fost nevoit să părăsească terenul în lacrimi în minutul 33, fiind înlocuit de Mathias Olivera. Testele medicale efectuate la Spitalul Pineta Grande au confirmat o ruptură de grad înalt la bicepsul femural al coapsei drepte, ceea ce face ca recuperarea să fie una de durată.

Napoli a anunțat oficial că de Bruyne a început deja programul de recuperare, dar Antonio Conte va trebui să se descurce fără mijlocașul său creativ până cel puțin anul viitor.

„În urma accidentării suferite în timpul meciului cu Inter, Kevin De Bruyne a fost supus unor teste la Spitalul Pineta Grande, care au relevat o ruptură de grad înalt la bicepsul femural de la coapsa dreaptă. Internaționalul italian a început deja programul de recuperare”, a anunţat Napoli, pe site-ul oficial al clubului.