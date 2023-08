Naționala care a decis să-și schimbe imnul pentru că suporterii și jucătorii nu știau versurile

Federaţia Belgiană de Fotbal (RBFA) a anunţat, vineri, că începând la meciul din 12 septembrie cu Estonia, de la Bruxelles, imnul naţional va fi intonat într-o variantă în trei limbi: franceză, olandeză şi germană.

„Cunoaşterea imnului naţional belgian este în stagnare, atât la jucători, cât şi la suporteri. Federaţia doreşte să remedieze acest lucru prin relansarea Brabançonne (…) pe care toată lumea îl va cânta de acum înainte în trei limbi naţionale”, a explicat RBFA într-un comunicat, adăugând că versurile vor fi redate pe ecranele stadionului.

„Noul imn simbolizează fraternitatea care există între suporteri. Aceştia susţin deja echipa ca o singură persoană, iar de acum înainte vor cânta şi ei pe o singură voce”, a precizat Michaël Schockaert, director de marketing al RBFA.

Belgia, unde problemele lingvistice reprezintă un subiect sensibil, are trei limbi oficiale: olandeza (vorbită de aproximativ 60% din populaţie), franceza (40%) şi germana (mai puţin de 1%).

Ţara este zguduită în mod regulat de conflicte comunitare sau lingvistice între flamanzi şi francofoni.

Versurile imnului Belgiei, varianta în trei limbi:

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!

Belgia va întâlni echipa Estoniei, în 12 septembrie, la Bruxelles, în preliminariile Euro 2024.