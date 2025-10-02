Naționala de tineret, dublă contra Ciprului înainte de startul preliminariilor pentru EURO 2026

Echipa națională U19 a României, formată din jucători născuți după 1 ianuarie 2007 și pregătiți de Adrian Dulcea, va susține, în perioada 5-14 octombrie 2025, două partide amicale în compania reprezentativei similare a Ciprului, se arată pe site-ul FRF.

Programul meciurilor:

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – România U19 – Cipru U19 , Stadionul „Anghel Iordănescu”, Voluntari, live pe FRF.tv;

Marți, 14 octombrie 2025 – România U19 – Cipru U19, Centrul Național de Fotbal Buftea, live pe FRF.tv.

Lotul ales de Adrian Dulcea pentru dubla amicală cu naționala Ciprului:

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK), Ricardo Pădurariu (Corvinul Hunedoara);

Mijlocași: Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Ianis Doană (Steaua București);

Atacanți: Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).

Naționala U19 debutează în preliminariile EURO 2026 în luna noiembrie

După rezultatele înregistrate în luna septembrie, în meciurile amicale cu Danemarca și Suedia (MAI MULTE DETALII AICI), naționala U19 continuă pregătirea cu această dublă contra Ciprului pentru preliminariile EURO 2026.

În primul tur de calificări, tricolorii lui Adrian Dulcea vor juca, în perioada 12-18 noiembrie, contra Andorrei, Finlandei și Islandei. De altfel, România va fi gazda acestei grupe de calificare.

Primele două clasate din cele 14 grupe, împreună cu cea mai bună formație de pe locul 3, se vor califica în Turul de Elită din primăvara anului 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor, în orașele Wrexham, Bangor și Colwyn Bay. Pe lângă țara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câștigătoare de grupă din Turul de Elită.