Naționala de volei masculin a României, eșec în amicalul cu Filipine, scor 3-1

Naţionala României de volei a disputat un amical înainte să participe la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani.

Prima reprezentativă a jucat cu gazda competiţiei, Filipine, dar a fost învinsă cu scorul 1-3.

Scorul pe seturi a fost 23-25, 30-32, 25-27, 25-23.

Ultimul meci dintre cele două a avut loc în luna august, la Piatra Neamț, iar ”tricolorii” au obţinut trei victorii, scor 3-1.