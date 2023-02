Naționala Franței pierde un jucător care a fost prezent la 3 ediții de CM! Reacția lui Didier Deschamps

Fundașul central Raphael Varane a anunțat că se retragă de la naționala Franței, pentru care a jucat 93 de meciuri, începând cu 2013.

Raphael Varane nu o să uite ziua când a devenit campion mondial

Varane a jucat 5 meciuri la CM din 2014, organizat în Brazilia, când Franța a fost eliminată în sferturi de Germania, 7 la CM din 2018 organizat în Rusia, când Franța a câștigat titlul, iar fundașul a înscris în optimi, cu Uruguat (scor, 4-0), și 6 anul trecut, în Qatar, când Franța a fost învinsă în finală de Argentina cu 2-4 la loviturile de departajare.

Jucătorul și-a anunțat decizia printr-un mesaj emoționant. „Când eram copil, îmi amintesc cum urmăream naționalei Franței în 1998, echipă care ne-a făcut pe toți să experimentăm niște emoții de nedescris.

Am visat să fiu și eu unul dintre eroii care să îmbrace tricoul naționalei și 20 de ani mai târziu am trăit cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am adus acasă Cupa Mondială.

Nu o să uit niciodată. Încă simt emoțiile acelei zile, 15 iulie 2018. A fost una dintre cele mai memorabile momente ale vieții mele. Victoria asta nu era posibilă fără Didier Deschamps și fiecare membru al staff-ului, precum și coechipierii cu care am apărat tricoul în fiecare meci.

Dar cel mai important, această victorie nu era posibilă fără fiecare dintre voi care ne-ați susținut de-a lungul drumului nostru. Pasiunea voastră, celebrările și sărbătoarea din Franța după Cupa Mondială vor rămâne mereu atașate de mine. Chiar și după înfrângerea de anul trecut ne-ați primit ca pe niște eroi.

Mulțumesc tuturor, fiecăruia dintre voi, de o mie de ori. O să-mi lipsească aceste momente cu siguranță, dar a venit timpul pentru noua generație să iasă în față. Avem o mulțime de tineri jucători talentați care sunt gata să preia controlul și care merită o șansă și au nevoie de susținere, de aceea mă retrag și fac un pas înapoi.

Din adâncul inimii mele, vă mulțumesc!”, a scris Raphael Varane, pe Instagram.

Didier Deschamps rrespectă decizia lui Raphael Varane, „deși poate părea regretabilă”

Selecționerul Franței, Didier Deschamps, regretă decizia fundașului. „Raphael m-a sunat acum câteva zile și mi-a explicat că vrea să se retragă de la națională. Este un băiat inteligent, care știe să cântărească mult o decizie și care ia în considerare atât avantajele, cât și dezavantajele.

Fără să detaliez dialogul cu el, Raphael crede că aventura sa de la națională a ajuns la sfârșit.

Am fost într-o situație similară cu a lui, i-am înțeles argumentele și îi respect decizia, deși poate părea regretabilă, mai ales având în vedere ce a reușit și cum s-a comportat de la început până la final la națională.

(…) Drumurile noastre s-au despărțit și vreau să îi salut onestitatea și devotamentul nesfârșit pentru tricoul albastru. Raphael a jucat un rol crucial atât pe teren, cât și în afara lui.

A fost o mare plăcere să îi fiu antrenor și știu că același lucru îl pot spune și ceilalți din staff. Îi doresc tot binele și cea mai mare fericire posibilă”, a spus Deschamps, conform L’Equipe.