Naţionala masculină de handbal a României are selecționer nou! Obiectivul este calificarea la CM 2025

Antrenorul echipei masculine de handbal CSM Constanţa, George Buricea, va prelua funcţia de selecţioner al României.

Xavi Pascual a fost înlocuit la naționala României cu George Buricea

El îl înlocuiește pe Xavi Pascual, care a renunţat din motive personale. Președintele forului român, Constantin Din, a recunoscut că spaniolul a pus bazele unei fundaţii solide, de reconstrucţie a handbalului masculin românesc.

„După modul în care în această perioadă am colaborat, eu pot să spun că sunt foarte mulţumit pentru că domnul Pascual şi-a făcut datoria faţă de echipa naţională masculină şi cred că implicarea dânsului la nivelul acestui lot a însemnat bazele redresării handbalului românesc.

Faptul că am reuşit să ne calificăm la un campionat european după 28 de ani este un început al acestei redresări. Domnul Pascual a pus bazele unei fundaţii solide, de reconstrucţia handbalului masculin românesc.

Dacă jocul poate nu este mulţumitor pentru unii iubitori de handbal, modul de organizare şi de implicare s-a văzut şi se va vedea în continuare. Au existat discuţii despre renunţarea domnului Xavier Pascal.

Indiferent ce se va întâmpla în perioada foarte scurtă, domnul Pascual va fi alături de noi. Are ce sfaturi să ne dea în continuare şi eu voi ţine cont de ele de fiecare dată.

Această decizie s-a luat la propunerea domnului Pascal pentru binele echipei naţionale. Am cântărit ce este mai bine, dacă este mai bine să continue domnul Pascual.

Este 100% lângă handbalul românesc există şi această posibilitate să continue şi există şi posibilitatea să se oprească şi să ajute din exterior şi să lăsăm pe altcineva să conducă echipa naţională masculină, pentru a obţine rezultatele de care avem nevoie”, a afirmat Din.

„În acest moment este domnul Pascual, dar va fi domnul Buricea”, a transmis președintele FR de Handbal, Constantin Din

Şeful federaţiei a precizat că Pascual îşi va rezilia contractul scadent în vară. „Există această variantă ca domnul Pascal să se oprească, să nu mai fie antrenorul principal al echipei naţionale.

Au fost aceste două opţiuni, să rămână domnul Pascual şi pentru dubla cu Cehia şi să continue până la finalul contractului, adică în iunie, sau să se oprească acum şi să oferim această şansă unui alt antrenor, care să vină cu un alt suflu.

Am luat decizia ca în perioada următoare activitatea echipei naţionale de handbal să se ocupe domnul antrenor George Buricea. Asta este schimbarea.

În acest moment este domnul Pascual, dar va fi domnul Buricea. Trebuie semnate nişte contracte, nişte hârtii, nişte negocieri. Domnul Pascual va rămâne consilier tehnic.

Se retrage din funcţia de antrenor al echipei naţionale. Nu va fi un director tehnic, va fi un consilier tehnic personal al meu”, a completat Constantin Din.

George Buricea are misiunea să ducă naționala masculină la Campionatul Mondial 2025

Buricea va avea drept prim obiectiv calificarea echipei naţionale de handbal masculin a României la Campionatul Mondial din 2025.

„Nu m-a surprins că am fost ofertat. Sincer, s-a tot vorbit în ultima perioadă. A fost visul meu să antrenez naţionala României. Favorită România în faţa Cehiei nu ştiu dacă este, mai ales dacă ţinem cont de faptul că returul se va juca în Cehia.

În plus, au jucători cu mare experienţă. Dar dacă nu credeam că putem face asta, nu mă aflam astăzi în faţa dumneavoastră. Eu am fost toată viaţa mea un luptător şi nu m-am schimbat.

Nu pot promite o calificare, dar promit că vom da totul pe teren. Echipa naţională este deschisă doar pentru jucătorii care vor să dea 100% şi cred în acest proiect şi care vor să facă ceva pentru ţara lor. Cu jumătăţi de măsură nu lucrez niciodată”, a declarat Buricea.

„În momentul de faţă este o propunere. Sunt discuţii avansate, dar este o propunere. Este atributul meu ca preşedinte, la nivel de echipe de seniori, este propunerea preşedintelui. Noi ne dorim ca următorul antrenor al echipei naţionale, în speţă domnul Buricea să reuşească să obţină calificări.

Avem şanse foarte mari în această dublă cu Cehia să obţină calificarea de care avem nevoie, şi o participare foarte bună prin joc la Campionatul Mondial. Este un obiectiv pe care ni-l dorim şi este un obiectiv realizabil”, a declarat Din.

Xavi Pascual este, în continuare, la dispoziția naționalei masculine

Pascual a afirmat că echipa naţionala României avea nevoie de o schimbare după participarea la Campionatul European.

„Cred că cel mai important este handbalul românesc. Nu ştiu dacă mâine, peste trei luni sau patru ani, Pascual se întoarce acasă şi handbalul românesc rămâne aici. Eu vreau să ajut handbalul românesc şi decizia nu este de acum.

Am vorbit cu preşedintele, i-am spus că sunt obosit încă de anul trecut. Pentru mine a fost clar înainte ca echipa să fie calificată, dar apoi am spus că este mai bine să continuăm până după acest european.

Am vorbit cu el şi am spus că sunt aici, dacă pot ajuta, dar cred că este mai bine, că este nevoie de o schimbare, că naţionala are nevoie de o altă persoană. Şi asta este realitatea”, a spus spaniolul.

El preluase naţionala în august 2021 şi a reuşit calificarea la CE, pe care „tricolorii” l-au încheiat pe locul 22. România va înfrunta Cehia în barajul pentru CM din 2025. Ambele manșe vor avea loc în perioada 8-12 mai 2024, România urmând să joace turul acasă.