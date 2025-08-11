Naționala României a început cantonamentul de vară de la Mogoșoaia

Naționala de futsal a României se află, începând de ieri, duminică, 10 august, în cantonament la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia. Tricolorii se vor pregăti preț de o săptămână încercând astfel să tureze motoarele în vederea apropiatului baraj decisiv de calificare la Futsal EURO 2026, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Pentru un loc la turneul ce va avea loc în Lituania, Letonia și Slovenia în perioada 20 ianuarie – 7 februarie 2026, tricolorii trebuie să treacă de reprezentativa similară a Ungariei. Meciul tur, din deplasare, se va juca joi, 18 septembrie, în „Főnix Arénaa” din Debrecen. Returul se va disputa miercuri, 24 septembrie, la Sala Polivalentă din Craiova.

Iată lotul convocat de selecționerul Endre Kacsó pentru cantonamentul de la Mogoșoaia:

Portari: Petrisor Toniță (CS United Galați), Roberto Voin (CSM Târgu Mureș);

Jucători de câmp: Szabolcs Mánya, Kanyó Szilárd (ambii ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe), Darius Nastai, Andrei Crăciun, Robert Crișan (toți trei CS United Galați), Tamás Miklós (CSM Odorheiu Secuiesc), Vlăduț Dudău, Sergiu Gavrilă, Bogdan Covaci, Richárd Iszlai, Chertes Patrick, Mihnea Toader (toți șase CSM Târgu Mureș);

Lipsesc motivat de la această acțiune Daniel Araujo (CS United Galați), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza) și Andor Bálint (accidentat, fără angajament în acest moment).

Naționala de futsal a României are, până în acest moment, 4 participări la turneele finale europene: Portugalia 2007, Croația 2012, Belgia 2014 și Slovenia 2018. Cele mai bune rezultate au fost atinse la edițiile din 2012 și 2014, sferturi de finală.