Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026. Cine va arbitra partida

Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marţi, naţionala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

LOTUL TRICOLOR ANUNŢAT DE MIRCEA LUCESCU ÎNAINTE DE MECIURILE CU CANADA ŞI CIPRU:

Portari

Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocaşi

Adrian ŞUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanţi

Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Lucescu a anunţat lotul săptămâna trecută. Între timp, Daniel Bîrligea a ieşit din lot, el neputând fi recuperat în timp util după problemele musculare de la meciul CFR Cluj – FCSB, şi Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. În locul lui Borza, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.

De asemenea, Louis Munteanu s-a accidentat, vineri, la încălzire, înaintea meciului cu Canada, şi a părăsit lotul, în locul său nefiind convocat alt jucător.

BRIGADĂ DE ARBITRI DIN SLOVENIA

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič.