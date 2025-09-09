Naţionala României întâlneşte marţi, selecţionata Ciprului, în preliminariile CM-2026. Cine va arbitra partida
Naţionala României întâlneşte, marţi, de la ora 21:45, selecţionata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Înaintea partidei de marţi, naţionala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.
Portari
Horaţiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundaşi
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicuşor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocaşi
Adrian ŞUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIŢĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanţi
Denis DRĂGUŞ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
Lucescu a anunţat lotul săptămâna trecută. Între timp, Daniel Bîrligea a ieşit din lot, el neputând fi recuperat în timp util după problemele musculare de la meciul CFR Cluj – FCSB, şi Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. În locul lui Borza, selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.
De asemenea, Louis Munteanu s-a accidentat, vineri, la încălzire, înaintea meciului cu Canada, şi a părăsit lotul, în locul său nefiind convocat alt jucător.
BRIGADĂ DE ARBITRI DIN SLOVENIA
Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru.