Naționala României mai are doar un test pentru calificarea la EURO 2024! Dorinel Munteanu avertizează: „Eram şi mai departe acum…”

Naționala României a preluat, pentru moment, prima poziție din grupa preliminară I pentru EURO 2024. „Tricolorii” vor disputa ultimele partide în luna noiembrie, când vor da piept cu Israel și cu Elveția.

Dorinel Munteanu, actualul antrenor de la Oțelul Galați, a făcut câteva precizări înainte de ultimul test pentru naționala noastră. Iată ce a spus cel mai selecționat jucător român.

„Eram şi mai departe acum…”

„Acum este acoperit de şansă Edi, dar la momentul respectiv orice român se gândea că vom câştiga. Am vorbit de posesie, dar mai puţin de rezultat. Eram şi mai departe acum dacă am fi câştigat, criticile nu au venit peronal, ci pe ce am văzut. Nu ne gândeam la un egal, dar nu am avut inspraţie în ultimii 16 m. Eu cred că pe Israel putem să îi batem, chiar şi pe Elveţia.

ultimele rezultate le-au dat tuturor celor 3 echipe şanse de a se califica, ar fi frumos să câştigăm meciul cu Israelul, ţinem minte ce am păţit la Bucureşti. Cu această poziţie de lideri ar trebui să nu fim temători, ci încrezători. A fost puţin exagerată această satisfacţie de după meciul cu Andorra, dar să ne bucurăm şi noi acum că suntem pe primul loc”, a declarat Dorinel Munteanu, pentru cei de la Digi Sport.